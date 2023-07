Imperia – E’ stato domato il furioso incendio divampato ieri pomeriggio in località Cantalupo. Attualmente sono in corso le fasi di bonifica dell’area.

Per domare le fiamme sono stati mobilitati i Vigili del Fuoco, con squadre da Imperia e Savona, insieme ai volontari dell’antincendio boschivo di Arma di Taggia e all’elicottero regionale.