L’alta pressione sul Mediterraneo torna a rafforzarsi garantendo alla Liguria condizioni di tempo più stabile nei prossimi giorni. Le temperature resteranno inizialmente meno torride Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 26 luglio 2023

Ampie schiarite su tutti i settori in un contesto più asciutto, qualche cumulo pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo a debole instabilità tra le Alpi Liguri e le Alpi Marittime.

Venti tesi da nord sul settore centrale con qualche rinforzo sui crinali esposti. Forte libeccio pomeridiano sulla Riviera di Levante, calo definitivo della ventilazione in serata.

Mare agitato da sud-ovest in scaduta sul settore orientale del Mar Ligure, rimane molto mosso in giornata con temporanei aumenti nel pomeriggio sui lidi esposti del levante.

Temperature in calo le minime nell’interno, possibili aumenti sotto-costa o a fondovalle al mattino a causa della ventilazione settentrionale. Massime stazionarie.

Costa: min 23/26°C, max: 27/32°C

Interno: min: 9/18°C , max: 22/30°.