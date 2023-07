Chiavari – Auto in fiamme e traffico bloccato, sull’Autostrada A12 Genova Livorno nel tratto tra Chiavari e Rapallo, i direzione Genova.

Per cause da accertare una vettura ha improvvisamente preso fuoco e fortunatamente il conducente è riuscito a fuggire prima che l’abitacolo venisse avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del Fuoco e della polizia stradale e del 118.

In zona vengono segnalati due km di coda in direzione Genova.