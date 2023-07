Genova – Verranno celebrati domani, venerdì 28 luglio, alla chiesa dell’Immacolata di Pegli, alle 11,30, i funerali della piccola Nora, la bambina di 5 anni affetta da sarcoma di Ewing che ha commosso la città in una mobilitazione per cercare salvarle la vita.

Un funerale con tanti palloncini colorati da liberare nel cielo secondo quanto richiesto dalla famiglia che domani saluterà Nora insieme ai tanti amici e alle persone sconosciute che si sono attivate per raccogliere le somme necessarie a pagare il viaggio negli Stati Uniti, in Texas per una cura sperimentale che era l’ultima speranza per la bambina.

Subito dopo l’appello della famiglia, a gennaio, sono stati organizzati spettacoli, eventi e raccolte di fondi per sottoscrizione per aiutare Nora e la sua famiglia a tentare ogni cosa possibile per cercare di dare un finale diverso alla piccola vita.

Papà e mamma di Nora sono comprensibilmente distrutti dal dolore ma desiderano anche ringraziare tutte le persone che si sono mobilitate per Nora per raccogliere il denaro necessario al viaggio della speranza in Texas e le cure sperimentali che si sperava potessero cambiare il destino crudele che si è abbattuto sulla piccola.

“Grazie a ognuno di voi per la vicinanza e l’affetto – scrive ancora la famiglia – che avete sempre dimostrato”.

La drammatica storia della piccola Nora ha commosso i genovesi e non solo e a gennaio, quando si è saputo che in Texas c’era una clinica privata che offriva una speranza di guarigione moltissime persone si sono attivate per organizzare decine di raccolte di fondi e spettacoli di beneficenza il cui ricavato è servito a permette la raccolta della cifra proibitiva di 300mila euro.

Un abbraccio della citta di Genova alla piccola Nora che ha permesso di tentare la strada della cura.

Purtroppo, però, dopo un’iniziale fase positiva che aveva fatto sperare, la piccola ha iniziato a non rispondere più alla cura come ci si aspettava.

Infine, dopo il rientro a casa e il ricovero in ospedale, la famiglia ha chiesto di interrompere le raccolte e gli invii di denaro perchè ormai era tutto inutile e si attendeva solo la tragica fine del sogno.

Domani l’intera città si raccoglierà idealmente attorno alla famiglia e al feretro della piccola Nora.