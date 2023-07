Genova – Inizia male la giornata per le emergenze cinghiali per strada. Questa mattina, intorno alle 7,45 la prima segnalazione in via Torricelli, a Borgoratti.

Una famigliola di cinghiali ha deciso di fare una passeggiata per strada e subito è scattata l’allerta.

Un messaggio è stato inviato a motociclisti e automobilisti, per cercare di evitare incidenti anche gravi come quelli avvenuti nelle scorse settimane e la polizia locale ha inviato una pattuglia per garantire la sicurezza dei cittadini.

Poco prima, in via Capri, nel quartiere di Oregina, altra segnalazione di cinghiali a spasso per strada e altra emergenza.

(foto di Archivio)