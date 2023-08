Tonno (Genova) – Una visita guidata alla scoperta degli antichi Mulini di Tonno e di Casareggio e dei freschi laghetti del Rio Tonno. Ad organizzarla il Parco dell’Antola con il Consorzio Rurale di Tonno per domenica 6 agosto. Un pic-nic day per riscoprire antichi saperi e straordinari angoli del nostro Territorio che purtroppo rischiano di cadere nell’oblio.

Quella proposta dal Parco dell’Antola e una giornata alla scoperta di antichi borghi della storia dei loro antichi Mulini.

Dopo aver percorso un facile sentiero che conduce ai resti dei Mulini sul Rio di Tonno ed aver ammirato le sue acque cristalline che rappresentano un habitat naturale di elevato pregio naturalistico, un meritato e gustoso ristoro con pic-nic campestre a base di prodotti locali a cura del Consorzio.

Per partecipare all’evento occorre prenotare entro venerdì alle ore 12 telefonando allo 010 944175 o inviando una mail a info@parcoantola.it

maggiori informazioni qui: http://www.parcoantola.it/iniziativa.php?id=109031