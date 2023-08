Santa Margherita Ligure (Genova) – Passeggiata a mare sporca e con cartacce e rifiuti abbandonati e bidoni maleodoranti e sistemati in bella vista.

Si arroventano le proteste e le polemiche per la manutenzione di strade e luoghi frequentati dai turisti in quella che un tempo era “la perla del Tigullio”. Sui social sono sempre più frequenti le foto di sporcizia e incuria che infiammano le polemiche e scatenano le proteste.

Il periodo estivo è quello di maggior presenza di turisti e residenti e commercianti lamentano un calo della cura della città.

Sporcizia in passeggiata a mare – anche per l’inciviltà di chi mangia e beve in zona e poi abbandona la spazzatura – ma anche bidoni sporchi e male-odoranti all’ingresso delle spiagge.

Sono in molti a domandarsi dove sia finita quell’attenzione che un tempo si metteva nella cura dei dettagli per accogliere dignitosamente chi viene a passare le vacanze in città.