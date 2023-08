Genova – Cinghiali a spasso per strada, questa mattina, prima dell’alba, in via Casoni nel quartiere di San Fruttuoso e nuovo allarme per il rischio di incidenti.

Intorno alle 5,20 di questa mattina alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una famigliola di cinghiali che passeggiava tranquillamente per strada, in via Casoni, e subito è scattata l’emergenza.

La polizia locale ha inviato un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti, per allertare della presenza degli animali ed invitare alla prudenza per evitare possibili incidenti ed ha inviato sul posto una pattuglia per garantire la sicurezza dei cittadini e monitorare gli spostamenti degli animali

Foto di Archivio