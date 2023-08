Genova – Ha rapinato un anziano per strada e poi, individuato dalla polizia chiamata da una persona che aveva assistito alla scena, ha iniziato una fuga disperata con ripetute aggressioni agli agenti che cercavano di fermarlo.

Un 40enne è stato arrestato dopo un lungo inseguimento in via Linneo, nel quartiere di Rivarolo dove il malvivente aveva derubato un anziano per strada. Alla vista degli agenti l’uomo ha iniziato a fuggire correndo ed è stato raggiunto a più riprese dagli agenti che hanno cercato di farlo salire nella volante per portarlo negli uffici ma ogni volta l’uomo reagiva con violenza e fuggiva di corsa.

Dopo aver ferito un agente con un colpo allo stomaco, l’uomo è scivolato a terra e un altro agente, approfittando della situazione ha estratto un taser e ha stordito il malvivente con una scarica elettrica.

L’uomo è stato trasferito in ospedale dove è rimasto piantonato per tutta la durata delle visite mediche e poi è stato trasferito in carcere.

In ospedale anche gli agenti che sono stati medicati e dimessi con prognosi di qualche giorno.