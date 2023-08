Genova – Scatterà oggi pomeriggio, alle 17, la manifestazione di protesta sotto il palazzo della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, la manifestazione contro l’approvazione delle norma che autorizza la caccia nei boschi liguri – ma anche in aree pubbliche – con arco e frecce e balestre. Gli ambientalisti di numerose associazioni che hanno organizzato l’evento protesteranno contro la norma che autorizza l’uccisione ma molto più probabilmente il ferimento e conseguente morte tra atroci sofferenze, di animali che già vengono uccisi a fucilate.

L’autorizzazione all’uso di arco e frecce e balestre viene visto dagli ambientalisti anche come un prezioso dono ai bracconieri che potranno più agevolmente operare abbattento animali in zone vietate, in periodi di caccia chiusa e magari vicino a case proprio per la silenziosità dei loro tiri mortali.

Nel frattempo continua ad aumentare il numero di persone che hanno firmato la petizione contro la norma approvata dalla Regione Liguria e che ha già superato le 50mila firme