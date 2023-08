La Spezia – “Tre giorni da record per il Palio del Golfo, appuntamento imperdibile della nostra tradizione marinara, che porta in alto il nome della Regione Liguria e che si conferma, con i fatti, attrattiva turistica per italiani e stranieri da tutto il mondo. I miei complimenti vanno, anche a nome della Giunta regionale, alle borgate del Comune di Porto Venere che di fatto si aggiudicano tutte le tre gare con il Fezzano vincitore del Palio 2023 – anche nel femminile – e Le Grazie per la categoria junior. I veri vincitori morali sono però uomini e donne, giovani e adulti, che hanno lavorato con passione nella realizzazione di questa grande manifestazione. Il patrocinio del Ministero del Mare e dell’Ente nazionale del turismo è evidentemente meritato e rispecchia la vocazione della regione alla valorizzazione del suo patrimonio storico-culturale. Regione Liguria è anche quest’anno al fianco del Comune di La Spezia e di tutta l’organizzazione”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che dopo la cena delle borgate di ieri, sabato 5 agosto, ha preso parte alla cerimonia conclusiva del 98esimo tradizionale Palio del Golfo vinto per il secondo anno consecutivo dal Fezzano. La serata terminerà con la premiazione dei vincitori e con uno spettacolo pirotecnico. Presenti all’evento anche il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, la sindaca di Porto Venere Francesca Sturlese e Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici.