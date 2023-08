La Liguria è interessata da correnti secche di provenienza nord-occidentale che, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, favoriranno tempo stabile ed in prevalenza soleggiato sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 6 agosto 2023

Fino al mattino possibili annuvolamenti sullo Spezzino, cieli pressoché sereni sul resto della regione.

Nel corso del pomeriggio tempo soleggiato su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per qualche locale e temporaneo addensamento sui rilievi delle Alpi Liguri.

Venti sino al primo mattino deboli o moderati settentrionali, a seguire tenderanno a disporsi da sud-ovest con possibili rinforzi fino a tesi. In serata nuova rotazione a nord.

Mare molto mosso a levante ed al largo, mosso altrove.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

Costa: min 16/23°C, max: 25/29°C.

Interno: min: 8/17°C , max: 20/27°C.