Genova – Girava minaccioso tra i vicoli del centro storico mostrando un lungo coltello ai passanti che fuggivano terrorizzati ma è stato intercettato dalla polizia locale e disarmato.

Sono state decisive le telecamere di sorveglianza del centro storico per individuare e catturare un uomo che minacciava i passanti con ul coltello di oltre 20 centimetri di lama.

L’uomo è stato individuato grazie agli occhi elettronici che hanno poi guidato gli uomini del nucleo reati predatori che erano in zona e in borghese. L’uomo è stato raggiunto in piazza Banchi e qui catturato e disarmato con il sostegno di una pattuglia del nucleo centro storico.

La persona, resa inoffensiva, è stata trasferita negli uffici dove è stata identificata e denunciata anche per possesso di documenti falsi.

“Grazie alla capillare presenza nel territorio del sistema di videosorveglianza, che verrà ulteriormente implementato – spiega l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – gli agenti sono intervenuti con immediatezza, isolando l’uomo e, senza destare allarme tra i passanti e i turisti, in abiti borghesi, lo hanno circondato, mettendo in sicurezza l’uomo stesso e la zona”.