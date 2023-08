Genova – Si chiamava Gianfranco Baldinotti, aveva 64 anni e viveva a Segrate, nel milanese, il motociclista deceduto questo pomeriggio sull’autostrada A12 Genova Livorno, poco prima dell’uscita di Genova Est, in direzione Livorno. L’uomo viaggiava in sella ad una potente Harley Davidson quando, per cause ancora da accertare ha urtato con la moto contro un’auto ed è finito a terra restando schiacciato da un pullman che stava sopraggiungendo nella stessa direzione. Un colpo mortale che ha ucciso il centauro sul colpo

Subito il traffico si è bloccato sull’autostrada A12 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma per Baldinotti non c’era più nulla da fare.

Il corpo senza vita è stato estratto da sotto al pullman e affidato all’ambulanza per il trasporto in obitorio.

Traffico impazzito sulla A12 con code di diversi chilometri in una fase molto calda per il rientro serale.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità di terzi.