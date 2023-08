La Spezia – Un falco che da la caccia ad una tortora e dopo averla uccisa se la mangia. Una scena davvero poco comune quella osservata questa mattina, in via Corridoni.

Il falco è planato in picchiata sulla tortora e l’ha afferrata e uccisa in pochi secondi.

Per farlo, però, è dovuto atterrare sulla strada dove è stato immortalato.

(Foto da Facebook)