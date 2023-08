Genova – Una grossa fuga di gas ha fatto scattare l’allarme sicurezza questa sera, intorno alle 21.

I vigili del fuoco hanno ricevuto molte segnalazioni dal quartiere di Voltri dove in molti hanno sentito un forte odore di gas provenire dalla strada, in via delle Fabbriche.

Sul posto sono accorsi, oltre ai pompieri, anche i tecnici Ireti e Iren che hanno iniziato la rcerca della fuga per dare avvio alle riparazioni.

Al momento non si ha notizia di edifici evacuati ma solo della chiusura di via delle Fabbriche in entrambe le direzioni a scopo precauzionale.