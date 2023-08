Ventimiglia – Una donna di 47 anni è stata trovata morta all’interno della vasca di una piscina di un complesso residenziale in località Mortola, lungo la strada che porta alla frontiera con la Francia.

La donna, di nazionalità polacca, era in vacanza con il marito in Liguria ed è stato proprio l’uomo a fare la macabra scoperta.

Il corpo senza vita è stato recuperato e sembra presentare segni di morte per annegameto ma sarà l’autopsia a chiarire se a provocare il decesso sia stato, come sembra, un malore o altro.

Sul caso ha aperto un’indagine la polizia che sta visionando anche alcune telecamere di sicurezza per vedere se hanno ripreso qualcosa di utile alle indagini.