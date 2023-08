Isola del Cantone (Genova) – Quarto appuntamento con il Festival dei Castelli, sabato 15 agosto, alle ore 21, in frazione Montessoro, nella piazza del paese ai piedi dei magnifici resti del castello Spinola, con il concerto “Musiche dal Mondo con il Trio Aelia (fisarmonica, sax e clarinetto)

L’occasione per scoprire l’entroterra genovese anche negli angoli più belli e meno conosciuti.

Nel corso della manifestazione saranno presenti stand per la presentazione dei prodotti enogastronomici del Territorio come il celebre sciroppo di rosa e il miele della Valle Scrivia.

Poco lontano, salendo verso Borgo di Montessoro, sarà possibile visitare i resti del magnifico castello

Il festival dei Castelli, ideato ed organizzato dal Comune di Isola del Cantone, si conclude poi sabato 19 agosto, a Borlasca, con il concerto del Dio violino e chitarra composto da Andrea Cardinale e Josè Scanu.