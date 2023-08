Genova – Sono 4.215 le domande per l’ottenimento della borsa di studio presentate dagli studenti che nell’anno accademico 2023/2024 frequenteranno l’Università degli studi di Genova o un Istituto di Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica della Liguria. Il bando, i cui termini sono scaduti il 31 luglio, prevedeva un requisito di merito (un numero di crediti crescenti in base all’anno di iscrizione) e un requisito di reddito (soglia Iseeu alzata a 25mila euro e soglia Ispeu a 55mila euro).

“Il dato è praticamente identico a quello registrato nel precedente anno accademico – spiega l’assessore all’Università di Regione Liguria Simona Ferro – Una volta definito il numero totale delle domande, Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, ha avviato gli opportuni controlli: a settembre saranno pubblicate le graduatorie provvisorie dei vincitori della borsa di studio. In questo modo, a partire dal 12 settembre, sarà consentito l’ingresso nelle residenze universitarie agli studenti che avranno diritto all’alloggio”.

Tutti gli studenti che risulteranno vincitori avranno diritto all’erogazione dell’importo della borsa di studio e alla fruizione gratuita dei servizi (alloggio e un pasto giornaliero presso i centri di ristorazione); beneficiano inoltre dell’esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi universitari.

Gli importi delle borse di studio per l’anno accademico 2023/24 sono aumentati, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr): in base all’indicatore Iseeu dello studente e al luogo di residenza il valore delle borse oscilla tra un minimo di 2.682 euro (200 euro in più rispetto all’anno scorso oltre a un pasto gratuito giornaliero) e un massimo di 6.657 euro (499 euro in più, comprensivi dell’alloggio e del servizio di ristorazione).