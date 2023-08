Ancora alta pressione che garantisce condizioni meteo all’insegna della stabilità su tutta la Liguria con temperature in ulteriore aumento.

Qualche temporale estivo nel pomeriggio nel profondo entroterra.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore

Sabato 12 agosto 2023

Mattinata stabile e soleggiata ovunque. Nel pomeriggio non si esclude qualche isolato temporale estivo sulle Alpi Liguri e il gruppo Trebbia-Aveto. Qualche cumulo innocuo sul restante entroterra e cielo sereno in costa. In serata attenuazione generale della nuvolosità ed eventuali fenomeni, con il cielo che tornerà ovunque sereno.

Venti deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in ulteriore lieve aumento

Costa: min 19/22°C, max: 28/32°C.

Interno: min: 9/16°C , max: 27/33°C.