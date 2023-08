Genova – Resterà chiusa probabilmente per tutto il week end la spiaggia di Caprafico, a Murcarolo, nel quartiere di Quinto, interdetta al pubblico per il presunto ritrovamento di un ordigno bellico da parte di un subacqueo.

Il sub ha infatti rinvenuto uno strano oggetto ad una profondità di una ventina di metri e per chissà quale motivo lo ha spostato più vicino alla riva invece di lasciarlo dove lo aveva trovato e chiamare semplicemente le autorità. Allarme che è stato comunque dato ma, in questo caso, trovandosi l’ordigno vicino alla riva si è dovuti procedere alla chiusura della spiaggia e del tratto di mare antistante.

Nella mattinata di oggi i subacquei della Marina Militare effettueranno un monitoraggio per verificare se davvero si tratta di un ordigno bellico e pertanto la spiaggia, meta di decine di persone, resterà chiusa sino a contrordine.

Le autorità ricordano che, nel caso di rinvenimento di oggetti che possono sembrare ordigni, è assolutamente vietato toccarli e ancor più “spostarli” poiché taluni meccanismi esplosivi possono attivarsi e le loro condizioni, a 70 anni dalla Guerra, possono non essere così “sicure”. L’ esplosione che ne potrebbe derivare può essere devastante.