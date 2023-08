Genova – Incendio in un palazzo di via Gian Giacomo Cavalli, nel quartiere genovese di Sestri Ponente.

Il denso fumo nero ha fatto scattare l’allarme e i residenti del condominio hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco con diversi mezzi e l’autoscala poiché le fiamme sarebbero divampate al sesto piano del palazzo.

Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone intossicate e trasferite in ospedale e i pompieri avrebbero salvato anche alcuni gatti intrappolai nelle abitazioni.

notizia in aggiornamento