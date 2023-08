Genova – Incendio, questa mattina, in un cantiere di via Orgiero, nel quartiere di Sampierdarena. Per cause ancora da accertare avrebbe preso fuoco del materiale edile usato per una ristrutturazione ad efficientamento energetico.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con diverse squadre perché le fiamme potrebbero estendersi alle impalcature ed al materiale usato per il “cappotto”

notizia in aggiornamento