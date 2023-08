Genova – E’ stato nuovamente spento l’incendio che aveva ripreso a bruciare i boschi nella zona di Acquasanta, nell’entroterra di Voltri. Sono in corso le operazioni di bonifica per evitare che possa riprendere vigore.

A operare sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco e quelle della Protezione Civile anti incendio boschivo e determinanti sono stati i lanci dell’elicottero della Regione Liguria adibito all’Antincendio Boschivo.

Sul campo anche le squadre di volontari AIB di Cogoleto e Mele e la squadra boschi del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova.

L’incendio è sotto controllo ed in fase di bonifica.