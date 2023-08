Savona – Ben sette stabilimenti balneari sanzionati per irregolarità nel rispetto della sicurezza nel territorio savonese. E’ il risultato dei controlli effettuati nella settimana di Ferragosto per l’operazione “Mare Sicuro” da parte degli uomini della Guardia Costiera che ha visitato 35 stabilimenti balneari nella zona tra Varazze e Pietra Ligure.

In particolare è stata riscontrata la mancanza di alcune dotazioni di sicurezza e equipaggiamenti di primo soccorso presso gli apprestamenti di salvataggi e la presenza in mare di boe e attrezzature di ormeggio senza la prescritta autorizzazione ambientale.

I contravventori hanno pagato multe per un totale di oltre 7mila euro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni