Genova – Colpo di scena nella caccia al “pirata della strada” che ieri ha travolto un pedone nel quartiere di Staglieno ed è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. L’uomo è stato infatti identificato e denunciato dalla polizia locale che ha potuto visionare le elecamere di sorveglianza della zona ma ha anche avuto conferma del sospetto di poter essere stato potenziale vittima di un raggiro.

Le immagini mostrerebbero infatti il momento dell’incidente con il pedone fermo all’attraversamento e che si muoverebbe verso il furgone mentre passa, colpendolo con la schiena per poi cadere a terra.

Una dinamica “anomala” ora al vaglio della polizia locale e che potrebbe nascondere la possibilità di una tentata truffa. Il pedone potrebbe aver inscenato l’investimento con lo scopo di trarne profitto in qualche modo.

Il conducente del mezzo, un furgone, ha infatti ammesso di aver pensato ad una truffa e di non essersi fermato per timore di essere coinvolto in un reato e di essere aggredito e picchiato se si fosse opposto. Inoltre l’automobilista ha comunicato l’intenzione di voler denunciare il pedone per aver simulato l’incidente.

Resta da capire cosa spinga una persona a lanciarsi, seppur di schiena, contro un veicolo in transito e che potrebbe comunque investirlo con conseguenze anche tragiche.

Si complica dunque il “caso” del pedone investito a Staglieno e molto probabilmente sarà un Tribunale a stabilire la verità processuale della vicenda.