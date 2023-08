Loano (Savona) – Afferrata alle spalle da un ragazzo e trascinata in mare dove il giovane l’ha palpeggiata ed ha tentato un rapporto sessuale. E’ la terribile esperienza fatta da una giovane turista piemontese sulla spiaggia di Loano dove, lo scorso 8 luglio era stata aggredita da un ragazzo che l’ha prima molestata facendole apprezzamenti volgari sul suo corpo e poi l’ha afferrata trascinandola in mare dove l’ha palpeggiata a lungo prima di tentare di violentarla.

Il ragazzo l’aveva anche minacciata di percosse se avesse urlato o tentato di reagire ma fortunatamente, quando ormai le cose si erano messe per il peggio, uno degli amici aveva intuito qualcosa e dopo essersi lanciato in mare l’ha sottratta al suo aggressore.

A distanza di qualche giorno i carabinieri di Savona hanno individuato ed arrestato il sospetto maniaco, un ragazzo di nazionalità egiziana di 24 anni, che è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Savona a richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il ragazzo si trovava a Torino dove abita ed è stato fermato e portato in carcere. E’ accusato di violenza sessuale poiché, per la Legge italiana l’atto non deve necessariamente essere compito ed è già violenza sessuale palpeggiare e sottoporre la vittima ad atti sessuali.