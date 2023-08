Genova – Allarme caldo e per la città di Genova scatta il “bollino arancione” per il fine settimana. Le previsioni meteo annunciano un ulteriore picco delle temperature e delle condizioni climatiche che acuiscono il senso di afa e caldo e il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 2 di pre-allerta (bollino arancione) per domani, sabato 19 agosto, e dopodomani, domenica 20 agosto.

A rischio ci sono soprattutto anziani e bambini e persone con malattie croniche ma anche i veterinari mettono in guardia i padroni di cani affinché non escano nelle ore più calde con i propri animali.

Pe le persone resta valido l’invito a non uscire di casa nelle ore più calde ed approfittare invece di quelle del mattino presto o della sera, di bere molta acqua e di controllare che bambini e anziani lo facciano (spesso il senso di sete è alterato) ed occorre “misurare” il proprio consumo con una bottiglia da riempire quotidianamente e consumare entro la giornata.

Si raccomandano inoltre pasti leggeri e di eliminare gli alcolici e, infine, di fare attenzione con alcuni farmaci che possono causare cali di pressione. Occorre consultare il proprio medico per verificare eventuali particolari indicazioni per i farmaci che si usano ogni giorno.

Si ricorda che, in Liguria è attivo il numero verde 800 593 235 tutti giorni dalle 8 alle 20 rivolto alle persone fragili o anziane per la consegna di farmaci o spesa a domicilio