Montaldo Mondovì (Cuneo) – E’ stato individuato e catturato Sacha Chang, il ragazzo olandese di 21 anni con gravi problemi psichici che mercoledì scorso ha ucciso a coltellate il padre e un amico di famiglia. Le battute delle forze dell’ordine andavano avanti da due giorni e sarebbero stati decisivi i “cani molecolari” in grado di seguire scie chimiche diluite milioni d volte.

I carabinieri avrebbero individuato e catturato il ragazzo nei boschi della Val Corsaglia dove era fuggito subito dopo aver ucciso il padre e l’amico di famiglia che li stava ospitando in vacanza.

Sembra quindi rientrare l’allarme che per due giorni ha tenuto con il fiato sospeso residenti e tanti turisti che affollano le vallate della zona nel periodo estivo.