Genova – Dopo le polemiche per i locali genovesi che non accettano i pagamenti con carte e bancomat arriva la provocazione del bar della Biblioteca Berio che espone un cartello Si POS ben in mostra davanti alla cassa per avvisare i clienti che è addirittura preferibile il pagamento con carta rispetto al contante, comunque accettato.

In un momento in cui fanno discutere scontrini “eccentrici” e palesi violazioni delle normative, la “provocazione” del Bar della Biblioteca Berio tenta di riportare l’equilibrio su ciò che, per Legge, è facoltà del Cliente: la libera scelta.

Pochi giorni fa aveva fatto scalpore la notizia del cliente che ha chiamato la Guardia di Finanza per denunciare un noto bar genovese per il rifiuto di accettare pagamenti con bancomat e carte. Rifiuto “costato” appena una sanzione da 30 euro, con buona pace dell’allarme per l’evasione fiscale record che potrebbe essere facilmente combattuta con l’estensione dei pagamenti elettronici facilmente tracciabili dall’Agenzia delle Entrate.