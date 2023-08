San Rocco di Camogli (Genova) – Rischia di dover pagare una pesante sanzione il turista bielorusso morsicato da un cinghiale mentre gli stava offrendo cibo. Il giovane era finito in ospedale, al San Martino di Genova, dopo la disavventura con un grosso esemplare di cinghiale che staziona spesso nella zona del parcheggio turistico di San Rocco. La decisione di offrire cibo all’animale che sembra ormai domestico è stata “ripagata” con un terribile morso ad una mano che lo ha fatto finire in ospedale.

I medici hanno curato la ferita e prescritto una cura antibiotica e controlli per verificare la eventualità di una brutta infezione ma potrebbe arrivare anche la sanzione delle forze dell’ordine per aver violato il divieto di fornire cibo agli animali che proprio per la relativa semplicità con cui trovano di che sfamarsi continuano ad avvicinarsi alle persone e alle case, creando situazioni di evidente pericolo.

Senza contare che, proprio per l’allarme causato dall’episodio, potrebbero essere decise battute di cattura e abbattimento per gli animali che frequentano stabilmente il parcheggio.