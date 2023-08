Ceranesi (Genova) – Sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena per riportare la calma nella nottata dei residenti della località dell’entroterra genovese turbata dalle urla e dagli strepiti di un giovane che forse aveva bevuto troppo o era in preda ad un eccesso d’ira.

Le urla ed il trambusto hanno spinto alcuni residenti a chiamare le forze dell’ordine che hanno inviato una pattuglia che ha trovato la persona in stato di agitazione all’interno della casa dove vive.

L’uomo, un 30enne del posto, è stato invitato a calmarsi e, in tutta risposta ha minacciato i carabinieri con un bastone e li ha strattonati.

Disarmato e bloccato in modo che non potesse far del male al prossimo e neppure a se stesso, l’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti e verrà denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.