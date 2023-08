Il promontorio di alta pressione continua a bloccare le perturbazioni che potrebbero interessare l’Italia ed anche in Liguria scatta l’allarme per la nuova ondata di calore che dovrebbe interessare l’intero week end e i primi giorni della prossima settimana.

Attese temperature sino ed oltre i 35 gradi centigradi ma sarà l’afa a far percepire un livello di calore anche maggiore.

Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 2 di pre-allerta (bollino arancione) per oggi, sabato 19 agosto, e domani, domenica 20 agosto

Particolarmente soggetti agli effetti dell’ondata di calore sono gli anziani e i bambini e per loro scatta la raccomandazione a non uscire nelle ore più calde della giornata e di vestire i maniera leggera.

Sempre cappellino in testa e creme solari ad alta protezione (da rinnovare spesso) per i più piccoli che vanno al mare.

Molto importante l’idratazione. Occorre bere molto e con continuità anche perché anziani e bambini hanno una ridotta capacità di avvertire la sete e possono soffrire più facilmente di disidratazione che ha effetto anche sulla “lucidità”, soprattutto in età avanzata.

Si ricorda che, in Liguria è attivo il numero verde 800 593 235 tutti giorni dalle 8 alle 20 rivolto alle persone fragili o anziane per la consegna di farmaci o spesa a domicilio