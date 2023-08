Genova – Cordoglio nel quartiere di Sestri Ponente per la morte di Matteo Agozzino, il ragazzo di 22 anni morto nel terribile incidente avvenuto ieri sera in via Merano.

In particolare si cerca di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto la moto del ragazzo impattare violentemente contro una vettura che stava entrando nell’area parcheggio di un supermercato.

Inutili i tentativi di salvare la vita del ragazzo che è morto all’arrivo dell’ambulanza del 118 per le terribili ferite.

Sui social si moltiplicano i messaggi di addio per il giovane, appassionato di moto e motori.