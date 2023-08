Santa Margherita Ligure (Genova) – Una furiosa lite tra vicini di casa e poi le coltellate, mortali, che hanno ucciso Alessio Grana, 35 anni in via Costamezzana. Potrebbe esserci una banale lite dietro all’omicidio avvenuto ieri sera, intorno alle 22, in una palazzina dove i due uomini si sono scontrati prima a parole e poi a pugni e calci dopo una lite per futili motivi.

All’improvviso, però, uno dei due contendenti, 55 anni, ha estratto un coltello ed ha colpito il rivale con una serie di fendenti che ne hanno provocato la morte per dissanguamento.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e l’ambulanza del 118 ma per il ferito non c’era più nulla da fare.

Anche l’aggressore è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Lavagna dove i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio.

Indagini in corso per chiarire le motivazioni della lite e se vi fossero dei precedenti che possano spiegare perché si è arrivati alle coltellate per quella che sembra una banale lite condominiale.