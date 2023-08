Genova – Una rissa a coltellate in un bar di Marassi. E’ successo ieri pomeriggio e sul posto sono accordi i carabinieri su segnalazione di alcuni passanti che hanno notato due persone picchiarsi selvaggiamente all’interno e all’esterno di un locale di via del Piano.

Ai carabinieri è stata segnalata anche il particolare che uno dei contendenti era armato di coltello.

Appena giunti sul posto i militari hanno capito che i due contendenti si erano allontanati ed uno di loro, armato di coltello, era fuggito a bordo di un veicolo.

A seguito di immediate ricerche nel quartiere è stato avvistato e fermato in nei pressi di Corso De Stefanis.

Dal mezzo è sceso un uomo, cittadino ecuadoriano di 30 anni, in forte stato di agitazione e con alcune lievi ferite, che ha inveito e minacciato contro i carabinieri.

I militari lo hanno bloccato e perquisito e sulla vettura sono stati trovati, sul sedile dell’auto, una mazza da baseball e un mattarello di legno.

Durante l’inseguimento il fuggitivo, nei pressi di via Casata Centurione, si era disfatto del coltello che veniva recuperato e presentava alcune macchie ematiche. L’ecuadoriano,

con pregiudizi di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e oltraggio a P.U., porto abusivo e detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere.