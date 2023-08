Genova – Riapre oggi, con alcune settimane di anticipo sui tempi previsti, la Metropolitana chiusa lo scorso 3 luglio per un grande lavoro di manutenzione non più rinviabile.

L’intera rete sotterranea è stata rivista e ammodernata e sono stati sostituiti tutti i binari dopo oltre 20 anni di uso.

Il fermo della Metro, specie per chi abita nella zona di Certosa e Rivarolo, ha comportato pesanti disagi sebbene sia stata istituita una linea del bus “sostitutiva” ma da oggi riprende regolarmente un servizio molto apprezzato.