Liguria – Il Moco entra far parte dei presidi Slow Food e torna a diffondersi con la riscoperta degli antichi sapori e delle antiche tradizioni. La Liguria vanta infatti moltissimi prodotti della terra ed una varietà quasi infinita di frutti e piante che stanno purtroppo scomparendo e il nuovo ingresso tra i presidi liguri riconosciuti da Slow Food Italia del Moco apre a nuove speranza.

Il Moco è un legume antico, più precisamente una varietà di cicerchia coltivata nelle valli del fiume Bormida, nel savonese, riscoperto pochi anni fa dopo aver rischiato l’estinzione

Una pianta capace di resistere ai parassiti e a condizioni di siccità, ma che richiede molto lavoro, poiché necessita semina e raccolta a mano.

Ogni seme è infatti di dimensioni diverse: quelli più piccoli vengono macinati e trasformati in farina, con cui si prepara un’ottima farinata, gli altri sono ideali per le zuppe