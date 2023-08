Genova – Nascondeva una decina di dosi di cocaina nella sua abitazione e la vendeva a tossicodipendenti la donna di 35 anni identificata ed arrestata dai carabinieri durante controli anti droga nella zona del Centro storico genovese, in particolare in via Prè, e nelle aree di Castelletto e San Teodoro.

A seguito di una delle numerose attività di osservazione, la donna veniva sorpresa cedere cocaina ad un 25enne genovese. I militari procedevano dunque a perquisire anche la sua abitazione, rinvenendo ulteriori 10 dosi della stessa sostanza, un bilancino e materiale per il confezionamento, nonché la somma di oltre 500 euro presumibile provento dell’illecita attività. L’acquirente invece sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore