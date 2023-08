Liguria – Non è una mattinata semplice quella lungo le autostrade liguri, iniziata anche con un incidente intorno alle 7 di mattina.

Il sinistro stradale si è verificato lungo la A10 tra i caselli di Genova Pegli e Genova Aeroporto e ha visto una macchina perdere il controllo in maniera autonoma. La persona a bordo è stata trasportata all’ospedale di Villa Scassi in codice giallo. L’incidente ha causato circa 2 chilometri di coda, che si sono risolti nel giro di poco tempo.

Un chilometro di coda, invece, si segnala in A12 a causa dei lavori presenti tra Recco e Genova Nervi, in direzione del capoluogo. Sempre i cantieri causano dei rallentamenti in A7, all’altezza del casello di Bolzaneto, in direzione sud.