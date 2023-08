Genova – Non ce l’ha fatta Daniele Milanaccio, 63 anni, l’uomo che ieri sera, intorno alle 20 ha perso il controllo dello scooter che stava guidando finendo sul marciapiede e poi a terra, in via Gramsci, all’altezza della Commenda di Pré.

L’uomo è stato soccorso e sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 ma per lui non c’era più nulla da fare.

I medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso e si ipotizza che proprio un malore mortale abbia causato l’incidente.

In corso la ricostruzione dell’incidente ma al momento non risultano coinvolte altre vetture.

Gli agenti della polizia locale, sezione infortunistica, chiariranno cosa è realmente accaduto.