Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato nella notte nel quartiere di Cornigliano. Ben 4 vetture parcheggiate sono state distrutte dalle fiamme ed altre danneggiate dal rogo.

L’incendi o è divampato per cause ancora da accertare in via San Giovanni d’Acri, intorno alle 3.

Le fiamme e il puzzo di bruciato hanno risvegliato i residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti rapidamente ma le quattro vetture erano già avvolte dalle fiamme e non hanno potuto fare altro che contenere l’incendio ed evitare che si propagasse.

Spento il rogo sono iniziate le prime indagini che non escludono che si sia trattato del gesto di un piromane.