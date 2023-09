Genova – Sono giorni difficili lungo le autostrade della nostra regione, che stanno segnalando diverse code ed incidenti.

Questa mattina, circa due chilometri di coda, vengono segnalati lungo la A7 in direzione nord nel tratto compreso tra il bivio A7/12 e il casello di Busalla, a causa della presenza di un veicolo in avaria. Sempre in direzione nord, pochi chilometri più avanti, altro traffico intenso a causa di una riduzione di carreggiata.

Le code si verificano anche in A12. Anche in questo caso si tratta di circa due chilometri, anche questi causati dai lavori, nel tratto che va dal casello di Recco a quello di Genova Nervi, in direzione ponente.