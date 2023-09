Genova – Ancora chiusure anticipate per lavori di manutenzione ed ancora disagi per gli utenti della Metropolitana che chiuderà alle 21 nelle serate che vanno da lunedì 4 a venerdì 8 settembre.

Il programma dei lavori della settimana prossima prevede infatti la prosecuzione di alcune operazioni sul nuovo armamento, installato nei mesi di luglio e agosto, e attività legate alla realizzazione della stazione di Corvetto.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 settembre.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).