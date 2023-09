Rossiglione – E’ di cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente che si è verificato poco dopo le 23:00 di ieri sera in via Valle Gargassa, nel comune di Rossiglione.

Secondo le ultime informazioni, un’auto con a bordo cinque persone sarebbe uscita fuori di strada schiantandosi contro un muro. Delle persone che si trovavano all’interno del veicolo, quattro sono state soccorse in codice giallo, mentre una – con un grave trauma cranico e un’evidente frattura – è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro stradale.