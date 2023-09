Genova – Come annunciato direttamente tramite il sito di AMT, nella giornata di domani è in arrivo un’altra chiusura che va ad aggiungersi a quelle già previste per la funicolare Zecca-Righi e per la linea metropolitana (in orario serale).

Domani mattina, dalle ore 9:00 alle 13:00, è prevista la sospensione del servizio dell’ascensore Dino Col.

Questa è programmata per consentire lo svolgimento del collaudo ministeriale.