Genova – Domenica 10 settembre 2023 torna l’appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, l’evento annuale che apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici, quest’anno in Italia in ben 101 località, distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole.

La manifestazione, giunta alla ventiquattresima edizione, ha ricevuto quest’anno la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’iniziativa, alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Con un tema inedito, “La bellezza”, a fare da “fil rouge” tra le centinaia di eventi che saranno organizzati in tutto il Paese. Un’occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia, e per riflettere sulle peculiari declinazioni del “bello” da un punto di vista ebraico.

In LIGURIA, un ampio programma è previsto a Genova, dove si partirà la mattina alle 10.30 in Sinagoga (via Bertora,6) con i saluti della presidente della Comunità Ebraica Raffaella Petraroli Luzzati.

A seguire, visita all’installazione di Daniéle Sulevic ispirata al Cantico dei Cantici, dal titolo “Oltre il testo: rappresentazione e interpretazione”.

Si proseguirà con il laboratorio: “L’alfabeto della creazione. Alef Bet”, occasione giocosa per avvicinare adulti e bambini al mondo dell’alfabeto ebraico, in cui ogni lettera ha una forma, un nome e un valore numerico. Tutti potranno cimentarsi con la scrittura di semplici parole e del proprio nome.

Alle 11.30, il critico d’arte Daniele Liberanome condurrà una conferenza dal titolo: “Significati e significanti dell’arte ebraica. Concetti e opere”.

Il programma continuerà nel pomeriggio con due visite guidate.

La prima, alle 14.30 al Cimitero Ebraico di Staglieno (Piazzale Giovanni Battista Resasco) con Gabriella Sonnewald (Prenotazione obbligatoria entro venerdì 8 settembre ore 17.00 con whatsapp o SMS a uno dei seguenti numeri: Fabrizia 349 809 1682 o Lidia 328 422 2168).

Sempre alle 14.30, visita alle Sinagoghe di via Bertora con il Rabbino Capo di Genova Giuseppe Momigliano, con il Vicepresidente della Comunità Ariel Dello Strologo e con Francesco Orsi, Consigliere della Comunità.

Alle 16.30, incontro in Sinagoga per riflettere sull’estetica ebraica durante la conferenza: “Bellezza e divieto di idolatria”, con Massimo Giuliani, professore di pensiero ebraico all’Università di Trento. La conferenza potrà essere seguita in diretta sulla pagina FB della Comunità: https://www.facebook.com/cegenova.

Alle 17.30, interventi di Rav Giuseppe Momigliano sul tema della Giornata, la bellezza, nel pensiero ebraico.

Alle 18.30, gran finale con il concerto di musiche sefardite del gruppo Yasemin Ensemble, dal titolo “Le rose enflorese”. Con Alessandra Ravizza, voce e chitarra battente, Franco Minelli, oud, bouzouky, chitarra e voce, Marika Pellegrini, percussioni, baglama e voce, e Angela Zapolla, violino e voce.

Per maggiori informazioni: info@cegenova.it

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato, che nel nostro Paese, come sostenuto dall’AEPJ, l’associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Grazie alla virtuosa e fattiva collaborazione tra Comunità Ebraiche, Comuni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio, e a un patrimonio storico-culturale di sicuro interesse, ogni anno si dà vita a una manifestazione diffusa in modo capillare in gran parte della penisola, che accoglie decine di migliaia di visitatori.

La XXIV Giornata Europea della Cultura Ebraica ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica. La manifestazione è riconosciuta dal Consiglio d’Europa. Gode inoltre del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Associazione

Nazionale Comuni Italiani.

Per informazioni più dettagliate si invita a consultare il sito www.ucei.it/giornatadellacultura, dove sono disponibili i programmi delle singole località (in continuo aggiornamento), con un focus particolare su Firenze, la città capofila di quest’anno. Il sito offre inoltre letture di approfondimento sul tema della bellezza nelle sue diverse declinazioni, così come sulla storia e cultura ebraica in generale, e percorsi multimediali, comprensivi di video, gallery fotografiche e “virtual tour”. Informazioni e curiosità sulle località aderenti sono inoltre reperibili sui canali social: Facebook (https://www.facebook.com/Giornata-Europea-della-Cultura-Ebraica-157028447700593) e Instagram (https://www.instagram.com/giornatadellacultura).