Borgomaro (Imperia) – Saranno le indagini ad accertare la dinamica dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto questa mattina sulla provinciale 24 nella zona del comune di Borgomaro, nell’imperiese. Un operaio di 60 anni che stava lavorando alla messa in sicurezza di una frana è precipitato per diversi metri procurandosi diverse lesioni e traumi.

Soccorso dai colleghi, l’uomo è stato poi trasferito in ospedale con l’elicottero Grifo del 118.

Secondo le prime informazioni l’uomo non sarebbe in pericolo di morte ma i medici hanno attribuito il codice rosso.

L’operaio stava lavorando all’installazione di palificazioni per stabilizzare una frana quando si è verificato un cedimento.

In corso la verifica del rispetto di tutte le normative di sicurezza all’interno del cantiere dove lavorava l’uomo e che avrebbero dovuto impedire la brutta caduta.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e l’ispettorato del Lavoro.