Il campo di alta pressione presente sull’intera Europa allontana le perturbazioni di origine atlantica garantendo tempo stabile e il ritorno del caldo sull’Italia settentrionale e sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 5 settembre 2023

Nubi addossate sul versante nord dell’Appennino in parziale dissolvimento durante la giornata; sereno o poco nuvoloso sul comparto costiero.

Venti forti da levante al largo, da nord teso con rinforzi sulle vette appenniniche, Capo Mele e voltrese.

Mare molto mosso al largo per onda da terra, stirato sotto-costa o al più mosso in zona Capo Mele.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime costiere.

sulla costa: minime 19°C/25°C ; massime 28°/34°C

nell’entroterra: minime 10°C/20°C ; massime 23°C/31°C