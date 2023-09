Genova – Incidente stradale, questa mattina, in via Multedo, nell’omonimo quartiere del ponente genovese dove una moto ed un bus si sono scontrati in circostanze ancora da riscostruire.

Intorno alle 7,20 il motociclo e il bus di AMT si sono scontrati e, ad avere la peggio, è stato il cantauro scagliato a terra.

Il 20enne è stato soccorso dai passanti prima e dal 118 dopo. L’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso in codice Giallo.